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«Атлетико» впервые проиграл домашний матч в плей-офф Лиги чемпионов при Симеоне
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- «Челси» обыграл «Атлетико» в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Игра проходила в Бухаресте из-за коронавирусных ограничений, но номинально испанцы считались хозяевами.
- Для Диего Симеоне это первое домашнее поражение в плей-офф ЛЧ с «Атлетико», который он возглавляет с 2011 года.
- За это время его клуб сыграл в шести розыгрышах плей-офф (без учета текущего). Соперниками были «Реал», «Барселона», «Байер», «Ливерпуль», «Ювентус», «Милан», «Бавария», «Челси», «ПСВ» и «Лестер».
- В этих играх команда девять раз победила и четыре раза сыграла вничью. В последних 12 из этих игр «Атлетико» пропустил один гол, говорилось в превью к матчу с «Челси».
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