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#Лига чемпионов #Футбол #Атлетико #Челси

«Атлетико» проиграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

2 часа назад

твиттер Лиги чемпионов

  • Игра завершилась со счетом 0:1, единственный мяч забил Оливье Жиру ударом через себя.
  • «Атлетико» шесть раз пробил по воротам «Челси», но ни разу не попал в створ. У гостей 11 ударов, из которых пять в створ.
  • «Челси» вылетал на стадии 1/8 финала после всех четырех последних выходов в плей-офф. В предыдущем розыгрыше его разгромила «Бавария» с общим счетом 1:7.
  • Для Томаса Тухеля это первый еврокубковый матч с «Челси». Он возглавил клуб в январе после отставки Френка Лэмпарда.
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Жиру 68
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