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«Атлетико» проиграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
2 часа назад
- Игра завершилась со счетом 0:1, единственный мяч забил Оливье Жиру ударом через себя.
- «Атлетико» шесть раз пробил по воротам «Челси», но ни разу не попал в створ. У гостей 11 ударов, из которых пять в створ.
- «Челси» вылетал на стадии 1/8 финала после всех четырех последних выходов в плей-офф. В предыдущем розыгрыше его разгромила «Бавария» с общим счетом 1:7.
- Для Томаса Тухеля это первый еврокубковый матч с «Челси». Он возглавил клуб в январе после отставки Френка Лэмпарда.
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