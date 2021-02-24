Матео Мусаккио
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#Матео Мусаккио #Футбол #Лига чемпионов #Бавария #Лацио

Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски

3 часа назад
  • «Лацио» заменил защитника Матео Мусаккио на 31-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:4, второй тайм).
  • Мусаккио ошибся в моменте с первым голом «Баварии». Он отдал пас вратарю, и мяч перехватил Роберт Левандовски. Нападающий вышел один на один и забил.
  • Whoscored поставил Мусаккио оценку 4,9.
  • Он перешел в «Лацио» из «Милана» в январе 2021 года. С тех пор он провел за римский клуб четыре игры с учетом матча против «Баварии».
Матч завершен
Лацио
Рим
Корреа 49
1:4
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 9
Мусиала 24
Сане 42
Ачерби 47
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Раньше сезон в Италии прерывался только однажды – в 1915 году. Тогда тоже лидировал «Лацио»
Левандовски так хорош, потому что выстроил идеальное тело: мотивация, качалка и кикбоксинг по выходным, отказ от сладкого и молока
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