Матео Мусаккио
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Футбол
Бавария
Лацио
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
3 часа назад
- «Лацио» заменил защитника Матео Мусаккио на 31-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:4, второй тайм).
- Мусаккио ошибся в моменте с первым голом «Баварии». Он отдал пас вратарю, и мяч перехватил Роберт Левандовски. Нападающий вышел один на один и забил.
- Whoscored поставил Мусаккио оценку 4,9.
- Он перешел в «Лацио» из «Милана» в январе 2021 года. С тех пор он провел за римский клуб четыре игры с учетом матча против «Баварии».
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