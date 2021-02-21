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#Кубок России #Футбол #Ростов #Ахмат

«Ахмат» выбил «Ростов» из Кубка России. Норманн не забил пенальти

час назад

«Ахмат» победил «Ростов» из-за единственного гола Бериши. Он реализовал пенальти в середине первого тайма. Так «Ахмат» вышел в 1/4 финала Кубка России.

«Ростов» тоже имел шанс на реализацию пенальти. Вратарь «Ахмата» Шелия вытащил удар от Норманна.

«Ахмат» играл в меньшинстве с 47-й минуты. Ненахов получил вторую желтую карточку. 

За «Ростов» в этой игре дебютировал форвард Соу.

«Ростов» арендовал нападающего софийского ЦСКА Соу

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Бериша 19
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