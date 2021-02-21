«Ахмат» выбил «Ростов» из Кубка России. Норманн не забил пенальти

«Ахмат» победил «Ростов» из-за единственного гола Бериши. Он реализовал пенальти в середине первого тайма. Так «Ахмат» вышел в 1/4 финала Кубка России.

«Ростов» тоже имел шанс на реализацию пенальти. Вратарь «Ахмата» Шелия вытащил удар от Норманна.

«Ахмат» играл в меньшинстве с 47-й минуты. Ненахов получил вторую желтую карточку.

За «Ростов» в этой игре дебютировал форвард Соу.

«Ростов» арендовал нападающего софийского ЦСКА Соу