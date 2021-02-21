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На стадионе «Зенита» запустили политический тег. Это поддержка ветерана Артеменко в деле против Навального
2 часа назад
В матче 1/8 финала Кубка России между «Зенитом» и «Арсеналом», в котором победили вторые (1:2), на стадионе «Газпром Арена» появился политический хэштег #защитимветеранов.
Впервые этот тег появился в соцсетях 14 февраля. Он связан с Алексеем Навальным, который проходит подсудимым по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко. Суд признал Навального виновным по этому делу и приговорил его к штрафу в 850 тысяч рублей.
Еще на «Газпром Арене» во время матча появлялись теги #городгеройЛенинград и #городгеройТула.
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