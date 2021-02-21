На стадионе «Зенита» запустили политический тег. Это поддержка ветерана Артеменко в деле против Навального

Впервые этот тег появился в соцсетях 14 февраля. Он связан с Алексеем Навальным, который проходит подсудимым по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко. Суд признал Навального виновным по этому делу и приговорил его к штрафу в 850 тысяч рублей.

Еще на «Газпром Арене» во время матча появлялись теги #городгеройЛенинград и #городгеройТула.