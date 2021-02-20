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Боруссия Д
Шальке
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#Бундеслига #Футбол #Боруссия Д #Шальке

«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января

вчера, 22:34

4:0 – так дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке» в рурском дерби. Дубль оформил Эрлинг Холанд.

Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:4
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Санчо 42
Холанд 45
Геррейру 60
Холанд 79
  • «Боруссия» идет шестой, отставая на шесть очков от зоны Лиги чемпионов.
  • «Шальке» – последний лишь с одной победой после 22 матчей.
  • От зоны стыковых матчей отставание «Шальке» составляет девять очков.
  • Последний раз «Шальке» забивал в январской игре против «Вердера». С тех пор – четыре матча без голов.

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