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Боруссия Д
Шальке
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
вчера, 22:34
4:0 – так дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке» в рурском дерби. Дубль оформил Эрлинг Холанд.
- «Боруссия» идет шестой, отставая на шесть очков от зоны Лиги чемпионов.
- «Шальке» – последний лишь с одной победой после 22 матчей.
- От зоны стыковых матчей отставание «Шальке» составляет девять очков.
- Последний раз «Шальке» забивал в январской игре против «Вердера». С тех пор – четыре матча без голов.
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