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Русские клубы победили в 1 еврокубковом матче из 25 в этом сезоне
49 минут назад
Еврокубковая статистика каждого клуба РПЛ (начиная с групповых этапов) в этом сезоне:
1. «Зенит»:
- Ничья.
- 5 поражений.
2. «Локомотив»:
- 3 ничьи.
- 3 поражения.
3. ЦСКА:
- 3 ничьи.
- 3 поражения.
4. «Краснодар»:
- 1 победа.
- 2 ничьи.
- 4 поражения.
25 матчей: 1 победа, 9 ничьих, 15 поражений. В еврокубковую весну попал только «Краснодар».
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