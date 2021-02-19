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#РПЛ #Лига чемпионов #Футбол #Краснодар #ЦСКА #Зенит #Лига Европы #Локомотив

Русские клубы победили в 1 еврокубковом матче из 25 в этом сезоне

49 минут назад

Еврокубковая статистика каждого клуба РПЛ (начиная с групповых этапов) в этом сезоне:

1. «Зенит»:

  • Ничья.
  • 5 поражений.

2. «Локомотив»:

  • 3 ничьи.
  • 3 поражения.

3. ЦСКА:

  • 3 ничьи.
  • 3 поражения.

4. «Краснодар»:

  • 1 победа.
  • 2 ничьи.
  • 4 поражения.

25 матчей: 1 победа, 9 ничьих, 15 поражений. В еврокубковую весну попал только «Краснодар».

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