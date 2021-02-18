Марио Фернандес
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Фернандес в России с 2012 года. Сейчас он еще на три года продлил контракт с ЦСКА
2 часа назад
Марио Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремио» перед сезоном-2012/13. С того момента:
- Провел 289 матчей.
- Забил во всех турнирах 6 голов и отдал 46 передач.
- Ферандес трижды становился чемпионом России, брал Кубок и три раза – Суперкубок страны.
Сейчас Фернандес подписал новый контракт с ЦСКА – до 2024 года.
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