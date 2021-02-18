Эрлинг Холанд
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Килиан Мбаппе
Боруссия Д
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#Эрлинг Холанд #Лига чемпионов #Футбол #Килиан Мбаппе #Боруссия Д

Только два игрока в истории забили 18 мячей в ЛЧ до своего 21-го дня рождения – Мбаппе и Холанд

час назад

Два гола в ворота «Севильи» в первом тайме 1/8 финала Лиги чемпионов позволили 20-летнему Эрлингу Холанду дойти до отметки в 18 голов в турнире.

Холанд – второй игрок в истории ЛЧ, забивший столько голов до 21-летия. Первый – Килиан Мбаппе. К своему 21-му дню рождения он забил 37 голов в Лиге чемпионов.

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