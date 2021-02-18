Эрлинг Холанд
Лига чемпионов
Футбол
Килиан Мбаппе
Боруссия Д
Только два игрока в истории забили 18 мячей в ЛЧ до своего 21-го дня рождения – Мбаппе и Холанд
час назад
Два гола в ворота «Севильи» в первом тайме 1/8 финала Лиги чемпионов позволили 20-летнему Эрлингу Холанду дойти до отметки в 18 голов в турнире.
Холанд – второй игрок в истории ЛЧ, забивший столько голов до 21-летия. Первый – Килиан Мбаппе. К своему 21-му дню рождения он забил 37 голов в Лиге чемпионов.
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