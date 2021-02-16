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Новый сезон РПЛ стартует 25 июля

5 часов назад

Общее собрание клубов РПЛ утвердило сроки сезона-2021/22. Он начнется 25 июля и завершится 22 мая. Также на встрече:

  • Одобрили дополнительную замену, если у игрока подозревают черепно-мозговую травму. Ее можно будет сделать вне зависимости от числа уже проведенных замен.
  • Приняли поправки в Санитарный регламент. Из него исключили требование сохранять расстояние в полтора метра между зрителями. Теперь при рассадке будут учитывать только требования местного Роспортребнадзора.
  • Проголосовали за финансовую помощь «Тамбову», который находится на грани банкротства. Клубу заранее выделят деньги, которые он должен получить по итогам сезона. Для этого команде нужно погасить долги по зарплате и гарантировать допфинансирование из других источников.
  • Поддержали оплату проживания и переездов арбитров из бюджета РФС. Раньше деньги на это выделял принимающий клуб.

Правило пяти замен в матче продлили на сезон-2020/21

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