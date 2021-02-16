Новый сезон РПЛ стартует 25 июля

Общее собрание клубов РПЛ утвердило сроки сезона-2021/22. Он начнется 25 июля и завершится 22 мая. Также на встрече:

Одобрили дополнительную замену, если у игрока подозревают черепно-мозговую травму. Ее можно будет сделать вне зависимости от числа уже проведенных замен.

Приняли поправки в Санитарный регламент. Из него исключили требование сохранять расстояние в полтора метра между зрителями. Теперь при рассадке будут учитывать только требования местного Роспортребнадзора.

Проголосовали за финансовую помощь «Тамбову», который находится на грани банкротства. Клубу заранее выделят деньги, которые он должен получить по итогам сезона. Для этого команде нужно погасить долги по зарплате и гарантировать допфинансирование из других источников.

Поддержали оплату проживания и переездов арбитров из бюджета РФС. Раньше деньги на это выделял принимающий клуб.

Правило пяти замен в матче продлили на сезон-2020/21