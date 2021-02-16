РПЛ
Футбол
Новый сезон РПЛ стартует 25 июля
5 часов назад
Общее собрание клубов РПЛ утвердило сроки сезона-2021/22. Он начнется 25 июля и завершится 22 мая. Также на встрече:
- Одобрили дополнительную замену, если у игрока подозревают черепно-мозговую травму. Ее можно будет сделать вне зависимости от числа уже проведенных замен.
- Приняли поправки в Санитарный регламент. Из него исключили требование сохранять расстояние в полтора метра между зрителями. Теперь при рассадке будут учитывать только требования местного Роспортребнадзора.
- Проголосовали за финансовую помощь «Тамбову», который находится на грани банкротства. Клубу заранее выделят деньги, которые он должен получить по итогам сезона. Для этого команде нужно погасить долги по зарплате и гарантировать допфинансирование из других источников.
- Поддержали оплату проживания и переездов арбитров из бюджета РФС. Раньше деньги на это выделял принимающий клуб.
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