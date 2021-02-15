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#Марко Розе #Футбол #Бундеслига #Боруссия М #Боруссия Д

Розе возглавит дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона

56 минут назад

Об этом сообщила «Боруссия» Менхенгладбах – клуб Марко Розе на данный момент.

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