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Розе возглавит дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона
56 минут назад
Об этом сообщила «Боруссия» Менхенгладбах – клуб Марко Розе на данный момент.
- Розе возглавил гладбахский клуб перед началом сезона-2019/20 и занял с ним четвертое место в Бундеслиге, а на следующий год вывел его из группы Лиги чемпионов в борьбе с «Реалом», «Интером» и «Шахтером».
- Дортмундская «Боруссия» уволила Люсьена Фавра в середине сезона-2020/21, сейчас команду временно тренирует Эдин Терзич.
- Дортмундская «Боруссия» после 21 тура делит шестое место с менхенгладбахской – у них по 33 очка и отставание в шесть очков от лигочемпионской четверки.
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