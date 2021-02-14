Александр Головин
Лига 1
Футбол
Монако
Головин пропустил матч с «Лорьяном» из-за травмы. В прошлом туре он оформил хет-трик
4 часа назад
Александр Головин не сыграл в матче «Монако» и «Лорьяна». Он был в расширенной заявке на матч, но потом не попал даже в запас.
RMC Sport писал, что у Головина возникли боли в бедре утром в день матча.
Агент Олег Артемов подтвердил в интервью «СЭ», что у него небольшое повреждение: «Тренер решил не рисковать и дать Александру отдохнуть».
В игре с «Нимом» в прошлом туре Головин забил три гола и сделал ассист. Потом он сыграл 17 минут в кубковом матче с «Греноблем».
Всего в сезоне-2020/21 Головин забил в Лиге 1 четыре гола и сделал четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает его в 19 миллионов евро.
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