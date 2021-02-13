«С Днем святого Валентина, любовь моя». Инсинье посвятил жене сотый гол за «Наполи»

«Наполи» обыграл «Ювентус» с минимальным счетом. Единственный гол забил Лоренцо Инсинье. Он реализовал пенальти в первом тайме. Теперь «Наполи» отстает от «Ювентуса» всего на два очка. Еще это реванш после поражения в матче за Суперкубок Италии. Тогда «Ювентус» победил со счетом 2:0, а Инсинье не забил пенальти.

Инсинье сказал, что теперь совсем не нервничал. Гол «Ювентусу» стал для него сотым в составе «Наполи». Инсинье – седьмой игрок, который достиг этой цифры в клубе. И первый в истории «Наполи», кто родился в Италии. Инсинье постоянно играет в основе «Наполи» с сезона-2012/13. Самым результативным был сезон-2016/17, когда Инсинье забил в Серии А 18 голов.

Сразу после гола «Ювентусу» в чемпионате Инсинье показал футболку. Там надпись: «С днем святого Валентина, любовь моя». Потом подтвердил в интервью, что посвящает гол жене.

«Ювентус» проиграл в третий раз за сезон. Все матчи – с сухим счетом