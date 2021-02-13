Умер Юрий Власов – олимпийский чемпион по тяжелой атлетике

ТАСС пишет, что о смерти Власова рассказал генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

Власов в последнее время не болел. На момент смерти ему было 85 лет. Одним из первых о смерти Власова написал тяжелоатлет Михаил Кокляев.

Тяжелоатлет Юрий Власов побеждал на Олимпиаде-1960. В 1964 году он стал серебряным призером. Власов четыре раза выигрывал чемпионат мира, шесть – чемпионат Европы.

Он был знаменосцем делегации СССР на двух Олимпиадах.