Юрий Власов
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#Юрий Власов

Умер Юрий Власов – олимпийский чемпион по тяжелой атлетике

вчера, 19:23

www.imago-images.de/Global Look Press

ТАСС пишет, что о смерти Власова рассказал генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

Власов в последнее время не болел. На момент смерти ему было 85 лет. Одним из первых о смерти Власова написал тяжелоатлет Михаил Кокляев.

Тяжелоатлет Юрий Власов побеждал на Олимпиаде-1960. В 1964 году он стал серебряным призером. Власов четыре раза выигрывал чемпионат мира, шесть – чемпионат Европы.

Он был знаменосцем делегации СССР на двух Олимпиадах.

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