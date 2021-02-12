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#Нью-Йорк (б) #НБА #баскетбол

Самый дорогой клуб НБА – «Нью-Йорк Никс». Он семь лет не выходил в плей-офф

48 минут назад

Американский Forbes составил рейтинг самых дорогих клубов НБА за 2020 год. В этот рейтинг он включил операционную прибыль и изменение за год. Самым дорогим клубом стал «Нью-Йорк Никс», который семь лет не выходил в плей-офф.

А так выглядит топ-10 рейтинга:

1. «Нью-Йорк Никс».

  • Стоимость: 5 млрд.
  • Изменение за год: +9%.
  • Операционная прибыль: 178 млн.
  • Владелец: Madison Square Garden Sports.

2. «Голден-Стэйт».

  • Стоимость: 4,7 млрд.
  • Изменение за год: +9%
  • Операционная прибыль: 200 млн.
  • Владелец: Джо Лакоб, Питер Губер.

3. «Лос-Анджелес Лейкерс».

  • Стоимость: 4,6 млрд.
  • Изменение за год: +6%.
  • Операционная прибыль: 155 млн.
  • Владелец: фонд семьи Джерри Басса, Филип Аншуц.

4. «Чикаго».

  • Стоимость: 3,3 млрд.
  • Изменение за год: +3%
  • Операционная прибыль: 115 млн.
  • Владелец: Джерри Рейнсдорф.

5. «Бостон».

  • Стоимость: 3,2 млрд.
  • Изменение за год: +3%
  • Операционная прибыль: 86 млн
  • Владелец: Вайклифф и Ирвинг Гроусбек, Роберт Эпштейн, Стефен Пальюка.

6. «Клипперс».

  • Стоимость: 2,75 млрд.
  • Изменение за год: +6%.
  • Операционная прибыль: 57 млн.
  • Владелец: Стив Баллмер.

7. «Бруклин».

  • Стоимость: 2,65 млрд.
  • Изменение за год: +6%.
  • Операционная прибыль: 44 млн.
  • Владелец: Джожеф Тцай.

8. «Хьюстон».

  • Стоимость: 2,5 млрд.
  • Изменение за год: +1%.
  • Операционная прибыль: 94 млн.
  • Владелец: Тильман Фертитта.

9. «Даллас».

  • Стоимость: 2,45 млрд.
  • Изменение за год: +2%.
  • Операционная прибыль: 84 млн.
  • Владелец: Марк Кубан.

10. «Торонто».

  • Стоимость: 2,15 млрд.
  • Изменение за год: +2%.
  • Операционная прибыль: 79 млн.
  • Владелец: Bell Canada, Rogers Communications, Ларри Таненбаум.

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Весь рейтинг вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.

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