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Самый дорогой клуб НБА – «Нью-Йорк Никс». Он семь лет не выходил в плей-офф
48 минут назад
Американский Forbes составил рейтинг самых дорогих клубов НБА за 2020 год. В этот рейтинг он включил операционную прибыль и изменение за год. Самым дорогим клубом стал «Нью-Йорк Никс», который семь лет не выходил в плей-офф.
А так выглядит топ-10 рейтинга:
1. «Нью-Йорк Никс».
- Стоимость: 5 млрд.
- Изменение за год: +9%.
- Операционная прибыль: 178 млн.
- Владелец: Madison Square Garden Sports.
2. «Голден-Стэйт».
- Стоимость: 4,7 млрд.
- Изменение за год: +9%
- Операционная прибыль: 200 млн.
- Владелец: Джо Лакоб, Питер Губер.
3. «Лос-Анджелес Лейкерс».
- Стоимость: 4,6 млрд.
- Изменение за год: +6%.
- Операционная прибыль: 155 млн.
- Владелец: фонд семьи Джерри Басса, Филип Аншуц.
4. «Чикаго».
- Стоимость: 3,3 млрд.
- Изменение за год: +3%
- Операционная прибыль: 115 млн.
- Владелец: Джерри Рейнсдорф.
5. «Бостон».
- Стоимость: 3,2 млрд.
- Изменение за год: +3%
- Операционная прибыль: 86 млн
- Владелец: Вайклифф и Ирвинг Гроусбек, Роберт Эпштейн, Стефен Пальюка.
6. «Клипперс».
- Стоимость: 2,75 млрд.
- Изменение за год: +6%.
- Операционная прибыль: 57 млн.
- Владелец: Стив Баллмер.
7. «Бруклин».
- Стоимость: 2,65 млрд.
- Изменение за год: +6%.
- Операционная прибыль: 44 млн.
- Владелец: Джожеф Тцай.
8. «Хьюстон».
- Стоимость: 2,5 млрд.
- Изменение за год: +1%.
- Операционная прибыль: 94 млн.
- Владелец: Тильман Фертитта.
9. «Даллас».
- Стоимость: 2,45 млрд.
- Изменение за год: +2%.
- Операционная прибыль: 84 млн.
- Владелец: Марк Кубан.
10. «Торонто».
- Стоимость: 2,15 млрд.
- Изменение за год: +2%.
- Операционная прибыль: 79 млн.
- Владелец: Bell Canada, Rogers Communications, Ларри Таненбаум.
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