Самый дорогой клуб НБА – «Нью-Йорк Никс». Он семь лет не выходил в плей-офф

Американский Forbes составил рейтинг самых дорогих клубов НБА за 2020 год. В этот рейтинг он включил операционную прибыль и изменение за год. Самым дорогим клубом стал «Нью-Йорк Никс», который семь лет не выходил в плей-офф.

А так выглядит топ-10 рейтинга:

1. «Нью-Йорк Никс».

Стоимость: 5 млрд.

Изменение за год: +9%.

Операционная прибыль: 178 млн.

Владелец: Madison Square Garden Sports.

2. «Голден-Стэйт».

Стоимость: 4,7 млрд.

Изменение за год: +9%

Операционная прибыль: 200 млн.

Владелец: Джо Лакоб, Питер Губер.

3. «Лос-Анджелес Лейкерс».

Стоимость: 4,6 млрд.

Изменение за год: +6%.

Операционная прибыль: 155 млн.

Владелец: фонд семьи Джерри Басса, Филип Аншуц.

4. «Чикаго».

Стоимость: 3,3 млрд.

Изменение за год: +3%

Операционная прибыль: 115 млн.

Владелец: Джерри Рейнсдорф.

5. «Бостон».

Стоимость: 3,2 млрд.

Изменение за год: +3%

Операционная прибыль: 86 млн

Владелец: Вайклифф и Ирвинг Гроусбек, Роберт Эпштейн, Стефен Пальюка.

6. «Клипперс».

Стоимость: 2,75 млрд.

Изменение за год: +6%.

Операционная прибыль: 57 млн.

Владелец: Стив Баллмер.

7. «Бруклин».

Стоимость: 2,65 млрд.

Изменение за год: +6%.

Операционная прибыль: 44 млн.

Владелец: Джожеф Тцай.

8. «Хьюстон».

Стоимость: 2,5 млрд.

Изменение за год: +1%.

Операционная прибыль: 94 млн.

Владелец: Тильман Фертитта.

9. «Даллас».

Стоимость: 2,45 млрд.

Изменение за год: +2%.

Операционная прибыль: 84 млн.

Владелец: Марк Кубан.

10. «Торонто».

Стоимость: 2,15 млрд.

Изменение за год: +2%.

Операционная прибыль: 79 млн.

Владелец: Bell Canada, Rogers Communications, Ларри Таненбаум.

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