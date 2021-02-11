Бавария
Клубный чемпионат мира
Футбол
Европейские клубы выиграли 13 клубных чемпионатов мира, команды с остальных континентов – всего четыре
вчера, 22:56
«Бавария» выиграла клубный чемпионат мира, победив в финале «Тигрес».
- Это 13-я по счету победа для клуба из Европы и вторая для «Баварии».
- Четыре таких победы есть у «Реала», три – у «Барселоны», у «Ливерпуля», «Милана», «МЮ» и «Интера» – по одному.
- Четыре победы на счету бразильских клубов – «Коринтианса» (дважды), «Сан-Паулу» и «Интернасьонала».
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