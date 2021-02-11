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#Бавария #Футбол #Клубный чемпионат мира

«Бавария» выиграла шестой трофей за восемь месяцев

вчера, 22:53

«Бавария» стала победителем клубного чемпионата мира, в финале обыграна команда «Тигрес».

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Павар 59
1:0
Матч завершен
Тигрес УАНЛ
Монтеррей

Трофеи «Баварии» в период 2020-2021:

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