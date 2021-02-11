Бавария
Клубный чемпионат мира
Футбол
«Бавария» выиграла шестой трофей за восемь месяцев
вчера, 22:53
«Бавария» стала победителем клубного чемпионата мира, в финале обыграна команда «Тигрес».
Трофеи «Баварии» в период 2020-2021:
- 16 июня 2020 – чемпионство в Бундеслиге.
- 4 июля 2020 – победа в финале Кубка Германии.
- 23 августа 2020 – победа в финале Лиги чемпионов.
- 24 сентября 2020 – победа в Суперкубке УЕФА.
- 30 сентября 2020 – завоеван Суперкубок Германии.
- 11 февраля 2021 – победа в клубном ЧМ.
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