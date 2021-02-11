Томас Мюллер
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#Томас Мюллер #Футбол #Бавария #коронавирус #Клубный чемпионат мира

«Бавария» подтвердила, что Мюллер не сыграет в финале клубного ЧМ из-за коронавируса

вчера, 19:37

Утром 11 февраля об этом сообщил Sky. «Бавария» опубликовала подробности через несколько часов:

  • Мюллер изолирован и будет отправлен на карантин, когда команда прилетит обратно.
  • Тесты на коронавирус других игроков «Баварии» дали отрицательные результаты.

Мюллер не поможет «Баварии» в финале клубного чемпионата мира против мексиканского «Тигрес». Ранее в Германию улетел Джером Боатенг, чья бывшая девушка была найдена мертвой у себя дома. 

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