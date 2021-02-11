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#Кубок Италии #Футбол #Аталанта #Наполи

«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии на «Ювентус». Миранчук в полуфиналах не играл

5 часов назад

«Аталанта» выиграла 3:1 у «Наполи» в полуфинале Кубка. Первый матч – 0:0.

Финал «Аталанта» – «Ювентус» состоится 19 мая.

Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Сапата 10
Пессина 16
Пессина 78
3:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лосано 53
  • Алексей Миранчук забивал в игре 1/8 финала против «Кальяри».
  • На его счету победный гол в матче 1/4 финала против «Лацио».
  • В обоих полуфиналах против «Наполи» он не сыграл ни минуты.
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