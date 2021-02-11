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«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии на «Ювентус». Миранчук в полуфиналах не играл
5 часов назад
«Аталанта» выиграла 3:1 у «Наполи» в полуфинале Кубка. Первый матч – 0:0.
Финал «Аталанта» – «Ювентус» состоится 19 мая.
- Алексей Миранчук забивал в игре 1/8 финала против «Кальяри».
- На его счету победный гол в матче 1/4 финала против «Лацио».
- В обоих полуфиналах против «Наполи» он не сыграл ни минуты.
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