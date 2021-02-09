Кобе Брайант
баскетбол
Вертолет Кобе разбился из-за дезориентации, которую создали облака. Заявление Национального совета по безопасности на транспорте
вчера, 20:56
Национальный совет по безопасности на транспорте США опубликовал следующие данные: в период с 2010-й по начало 2020-го на территории страны произошли 184 авиакатастрофы из-за дезориентации в пространстве. 20 из них закончились смертельным исходом.
В их число вошла авикатастрофа с Кобе Брайантом и его дочерью. Глава совета Майкл Грэм сказал:
- Пилот Ара Зобаян проигнорировал все нормы, усвоенные в процессе обучения. Он должен был видеть окрестности.
- После прохождения через облака он потерял ориентацию в пространстве.
- Вертолет с Кобе кренился еще до начала крушения.
- У этого вертолета не было система определения сторон, которая рекомендована для всех гражданской авиации.
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