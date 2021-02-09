Вертолет Кобе разбился из-за дезориентации, которую создали облака. Заявление Национального совета по безопасности на транспорте

Национальный совет по безопасности на транспорте США опубликовал следующие данные: в период с 2010-й по начало 2020-го на территории страны произошли 184 авиакатастрофы из-за дезориентации в пространстве. 20 из них закончились смертельным исходом.

В их число вошла авикатастрофа с Кобе Брайантом и его дочерью. Глава совета Майкл Грэм сказал: