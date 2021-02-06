Сантьяго Гарсия
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#Сантьяго Гарсия #Футбол #Годой-Крус #чемпионат Аргентины

Уругвайский футболист покончил жизнь самоубийством. Он болел депрессией

06 февраля, 20:21

Cайт TyC Sports написал, что уругвайский футболист Сантьяго Гарсия покончил жизнь самоубийством. Сайт отмечает, что Гарсия болел депрессией и проходил лечение в психиатрической клинике.

На момент смерти Гарсии было всего 30 лет. Его карьера:

  • Три года в «Насьонале».
  • Сезон в «Атлетико Паранаэнсе».
  • В 2012-м он перешел в «Касымпашу».
  • В сезоне-2013/14 вернулся в «Насьональ».
  • В 2014-м играл за «Ривер Плейт» из Монтевидео.
  • С 2016-го и по сегодняшний день числился в аргентинском «Годой-Крус».
  • Во взрослую сборную Уругвая не играл. Попадал только в U21 – 9 матчей, 6 голов.
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