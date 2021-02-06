Уругвайский футболист покончил жизнь самоубийством. Он болел депрессией

Cайт TyC Sports написал, что уругвайский футболист Сантьяго Гарсия покончил жизнь самоубийством. Сайт отмечает, что Гарсия болел депрессией и проходил лечение в психиатрической клинике.

На момент смерти Гарсии было всего 30 лет. Его карьера: