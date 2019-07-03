Монако
Александр Головин
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#Монако #Александр Головин

«Монако» представил форму с новым техническим спонсором. Головин на месте

03 июля 2019, 19:14

Вот официальный постер

Почему это важно для нас

Головин присутствует в рекламе. Обычно клубы снимают для представления формы только тех игроков, которые точно останутся в команде на следующий сезон.

Почему это важно для них

«Монако» возвращается к сотрудничество с компанией Kappa спустя 18 лет. Это приятная ностальгия: в форме от Kappa «Монако» выиграл чемпионство-1999/2000. До этого у клуба был Nike. Главная фишка новых футболок – красное занимает 3/4 всей площади, а не половину, как раньше. 

Все фото:
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