«Монако» представил форму с новым техническим спонсором. Головин на месте

Почему это важно для нас

Головин присутствует в рекламе. Обычно клубы снимают для представления формы только тех игроков, которые точно останутся в команде на следующий сезон.

Почему это важно для них

«Монако» возвращается к сотрудничество с компанией Kappa спустя 18 лет. Это приятная ностальгия: в форме от Kappa «Монако» выиграл чемпионство-1999/2000. До этого у клуба был Nike. Главная фишка новых футболок – красное занимает 3/4 всей площади, а не половину, как раньше.