Алексей Миранчук
Кубок Италии
Футбол
Наполи
Аталанта
Миранчук не играл в полуфинале Кубка против «Наполи». Он забивал в двух предыдущих матчах турнира
04 февраля, 01:02
«Наполи» и «Аталанта» не забили голов в первом полуфинальном матче Кубка Италии.
- Алексей Миранчук остался на скамейке запасных. «Аталанта» сделала три замены.
- В двух прошлых играх он выходил с первых минут и забил и «Кальяри», и «Лацио».
- 10 февраля в Бергамо пройдет ответный матч.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые