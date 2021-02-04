Алексей Миранчук
Кубок Италии
Футбол
Наполи
Аталанта
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#Алексей Миранчук #Футбол #Аталанта #Наполи #Кубок Италии

Миранчук не играл в полуфинале Кубка против «Наполи». Он забивал в двух предыдущих матчах турнира

04 февраля, 01:02

«Наполи» и «Аталанта» не забили голов в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
  • Алексей Миранчук остался на скамейке запасных. «Аталанта» сделала три замены.
  • В двух прошлых играх он выходил с первых минут и забил и «Кальяри», и «Лацио».
  • 10 февраля в Бергамо пройдет ответный матч.
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