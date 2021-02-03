Самолет с Мертенсом и его собакой проехал по траве – дождь помешал остановиться на полосе

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс травмировал лодыжку и отправился на лечение в Антверпен. С собой взял собаку и переправлялся на частном самолете.

В Бельгии шел сильный дождь, так что самолет не удержался на взлетно-посадочной полосе и проехал по траве. Никто не пострадал.

Представитель пожарной службы Антверпена рассказал, что в субботу вечером поступил звонок – потребовалась помощь. Самолет был доставлен обратно на полосу.