Дрис Мертенс
Серия А
Футбол
Наполи
Поделиться:
Комментарии:
0
#Дрис Мертенс #Футбол #Серия А #Наполи

Самолет с Мертенсом и его собакой проехал по траве – дождь помешал остановиться на полосе

03 февраля, 15:21

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс травмировал лодыжку и отправился на лечение в Антверпен. С собой взял собаку и переправлялся на частном самолете.

В Бельгии шел сильный дождь, так что самолет не удержался на взлетно-посадочной полосе и проехал по траве. Никто не пострадал.

Представитель пожарной службы Антверпена рассказал, что в субботу вечером поступил звонок – потребовалась помощь. Самолет был доставлен обратно на полосу.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Дебют пацана из «Саутгемптона» в старте: вышел и удалился через 79 секунд. А его клуб жестко влетел – 0:9
История однорукого футболиста из Испании. Победил оскорбления, стал доктором наук на юрфаке и помогает детям
«Ливерпуль» купил защитника из худшей обороны Германии. Он наказывался за плевок и считает главным кумиром жизни ван Дейка
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Дрис Мертенс
#Футбол
#Серия А
#Наполи