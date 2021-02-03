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#Жоау Феликс #Футбол #коронавирус #Примера #Атлетико

Феликс заразился коронавирусом. До матча ЛЧ с «Челси» еще три недели

03 февраля, 14:21

Форвард «Атлетико» Жоау Феликс сдал положительный тест на коронавирус. Он изолирован у себя дома.

За неделю это уже третий игрок клуба с коронавирусом.

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