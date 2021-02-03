Жоау Феликс
Примера
Футбол
коронавирус
Атлетико
Феликс заразился коронавирусом. До матча ЛЧ с «Челси» еще три недели
03 февраля, 14:21
Форвард «Атлетико» Жоау Феликс сдал положительный тест на коронавирус. Он изолирован у себя дома.
За неделю это уже третий игрок клуба с коронавирусом.
- «Атлетико» идет первым в Примере с десятиочковым отрывом и игрой в запасе.
- «Атлетико» в ближайшее время сыграет в чемпионате с «Сельтой», «Гранадой» и «Леванте».
- С «Леванте» также будет матч на Кубок.
- Против «Челси» в Лиге чемпионов игра запланирована на 23 февраля.
- У Феликса 6+4 по «гол плюс пас» в 18 матчах Примеры.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые