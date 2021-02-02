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Березуцкий опубликовал цитату Оруэлла после приговора Навальному и задержаний в Москве
02 февраля, 23:36
В январе Василий Березуцкий выкладывал пост рядом с джакузи. Его он подписал: «На фоне аквадискотеки». До этого в его инстаграме не было постов полтора года, в сентябре 2019-го он поддерживал Павла Устинова.
Сейчас Березуцкий в инстаграме опубликовал цитату Джорджа Оруэлла после приговора Навальному и задержаний на Манежной площади:
«Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека – вечно».
Кратко о том, что происходит:
- Сегодня политик и оппозиционер действующей власти Алексей Навальный получил 3,5 года колонии по делу «Ив Роше» (дело было открыто в 2014 году. Алексея и Олега Навальных обвинили хищении посредством обмана финансов компании «Ив Роше»). Олег Навальный получил срок в 3,5 в колонии общего режима. Алексей Навальный – условный срок. ЕСПЧ признал приговор необоснованным.
- Суд посчитал, что Навальный нарушал систематически правила условного срока, поэтому заменил его на реальный. Вместо 3,5 лет в колонии он просидит 2 года и 8 месяцев – срок стал меньше из-за домашнего ареста Навального в 2014-м.
- После суда в центре Москвы начались несогласованные митинги, которые привели к массовым задержаниям.
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