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Березуцкий опубликовал цитату Оруэлла после приговора Навальному и задержаний в Москве

02 февраля, 23:36

В январе Василий Березуцкий выкладывал пост рядом с джакузи. Его он подписал: «На фоне аквадискотеки». До этого в его инстаграме не было постов полтора года, в сентябре 2019-го он поддерживал Павла Устинова.

Сейчас Березуцкий в инстаграме опубликовал цитату Джорджа Оруэлла после приговора Навальному и задержаний на Манежной площади:

«Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека – вечно».

Кратко о том, что происходит:

  • Сегодня политик и оппозиционер действующей власти Алексей Навальный получил 3,5 года колонии по делу «Ив Роше» (дело было открыто в 2014 году. Алексея и Олега Навальных обвинили хищении посредством обмана финансов компании «Ив Роше»). Олег Навальный получил срок в 3,5 в колонии общего режима. Алексей Навальный – условный срок. ЕСПЧ признал приговор необоснованным.
  • Суд посчитал, что Навальный нарушал систематически правила условного срока, поэтому заменил его на реальный. Вместо 3,5 лет в колонии он просидит 2 года и 8 месяцев – срок стал меньше из-за домашнего ареста Навального в 2014-м.
  • После суда в центре Москвы начались несогласованные митинги, которые привели к массовым задержаниям.
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