Березуцкий опубликовал цитату Оруэлла после приговора Навальному и задержаний в Москве

В январе Василий Березуцкий выкладывал пост рядом с джакузи. Его он подписал: «На фоне аквадискотеки». До этого в его инстаграме не было постов полтора года, в сентябре 2019-го он поддерживал Павла Устинова.

Сейчас Березуцкий в инстаграме опубликовал цитату Джорджа Оруэлла после приговора Навальному и задержаний на Манежной площади:

«Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека – вечно».