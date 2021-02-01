Виктор Коваленко
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Коваленко стал одноклубником Малиновского и Миранчука в «Аталанте»
01 февраля, 18:11
«Аталанта» приобрела полузащитника «Шахтера» Виктора Коваленко. Контракт – на 4,5 года.
- Коваленко 24 года. Выступает на позиции центрального полузащитника.
- Он выиграл десять трофеев с «Шахтером», больше всех забил на молодежном ЧМ-2017.
- Провел 30 матчей в сборной Украины, ездил с командой на Евро-2016.
- По данным Transfermarkt, «Аталанта» заплатила за Коваленко 700 тысяч евро.
- Летом 2021-го у него истекал контракт с «Шахтером».
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