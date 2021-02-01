Виктор Коваленко
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#Виктор Коваленко #Футбол #Аталанта #Серия А #Шахтер

Коваленко стал одноклубником Малиновского и Миранчука в «Аталанте»

01 февраля, 18:11

«Аталанта» приобрела полузащитника «Шахтера» Виктора Коваленко. Контракт – на 4,5 года.

  • Коваленко 24 года. Выступает на позиции центрального полузащитника.
  • Он выиграл десять трофеев с «Шахтером», больше всех забил на молодежном ЧМ-2017. 
  • Провел 30 матчей в сборной Украины, ездил с командой на Евро-2016.
  • По данным Transfermarkt, «Аталанта» заплатила за Коваленко 700 тысяч евро.
  • Летом 2021-го у него истекал контракт с «Шахтером».
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