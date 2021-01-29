Леон Мусаев
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Леон Мусаев перешел в «Рубин». Контракт – на пять лет
2 часа назад
Леон Мусаев – 22-летний воспитанник «Зенита». Главные моменты из его карьеры:
- Числится в основе «Зенита» с 2016-го. За нее сыграл 25 матчей и забил 4 гола.
- Постоянно привлекался к игре за вторую команду «Зенита». В сумме отыграл 72 встречи и забил 3 мяча.
Сейчас Мусаев переходит в «Рубин», с которым подписал контракт на пять лет. Transfermarkt оценивает сделку в 500 тысяч евро.
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