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#Леон Мусаев #РПЛ #Футбол #Зенит #Рубин

Леон Мусаев перешел в «Рубин». Контракт – на пять лет

2 часа назад

Леон Мусаев – 22-летний воспитанник «Зенита». Главные моменты из его карьеры:

  • Числится в основе «Зенита» с 2016-го. За нее сыграл 25 матчей и забил 4 гола.
  • Постоянно привлекался к игре за вторую команду «Зенита». В сумме отыграл 72 встречи и забил 3 мяча.

Сейчас Мусаев переходит в «Рубин», с которым подписал контракт на пять лет. Transfermarkt оценивает сделку в 500 тысяч евро.

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