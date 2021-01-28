фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в марте. Подготовка к турниру продолжается
2 часа назад
Такое решение принято на заседании исполкома Международного союза конькобежцев. ЧМ-2021 по фигурному катанию планируется с 22 по 28 марта.
ТАСС пишет со ссылкой на источник: «Подготовка к чемпионату мира продолжается по плану, сроки турнира остались без изменений».
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме. Билеты на него пока не продаются, потому что действуют коронавирусные ограничения.
Победители чемпионата России обеспечили себе попадание на турнир. С 5 по 7 февраля в Москве состоятся командные соревнования. Потом будет финал Кубка России.
В прошлом сезоне чемпионат мира был отменен за неделю до старта. Из-за пандемии коронавируса не состоится чемпионат Европы.
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