фигурное катание
Поделиться:
Комментарии:
0
#фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в марте. Подготовка к турниру продолжается

2 часа назад

AFLO/Global Look Press

Такое решение принято на заседании исполкома Международного союза конькобежцев. ЧМ-2021 по фигурному катанию планируется с 22 по 28 марта.

ТАСС пишет со ссылкой на источник: «Подготовка к чемпионату мира продолжается по плану, сроки турнира остались без изменений».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме. Билеты на него пока не продаются, потому что действуют коронавирусные ограничения.

Победители чемпионата России обеспечили себе попадание на турнир. С 5 по 7 февраля в Москве состоятся командные соревнования. Потом будет финал Кубка России.

В прошлом сезоне чемпионат мира был отменен за неделю до старта. Из-за пандемии коронавируса не состоится чемпионат Европы.

ФФККР и Первый канал представили «Кубок Первого канала»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
«Кубок Первого канала» – это проверенный формат для пиара фигурки и замена Европе. Зато турнир по прыжкам – эксперимент
Кто такой Марк Кондратюк – сенсационный дебютант ЧР по фигурке: рисует картины и участвует в выставках
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#фигурное катание