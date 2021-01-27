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Малкин догнал Ягра по очкам в истории «Питтсбурга». Выше только Кросби и Лемье

3 часа назад

«Питтсбург» проиграл «Бостону» 2:3 в овертайме матча НХЛ – решающий гол забил Крэйг Смит. В основное время «Питтсбург» отыгрался со счета 0:2, Евгений Малкин поучаствовал в голе Каспери Капанена.

Малкин набрал 1079 очков за «Питтсбург», столько же у Яромира Ягра.

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