Кевин Гросскройц
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Чемпион мира-2014 Гросскройц завершил карьеру. Ему 32
2 часа назад
Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» объявил об этом в инстаграме и опубликовал прощальное видео: «Спасибо за все, за каждое мгновение – мы вместе творим историю. Я прощаюсь, скоро увидимся».
Кевин Гросскройц дважды становился чемпионом Германии с «Боруссией» и выигрывал чемпионат мира-2014 со сборной Германии.
В 2018 году Гросскройц перешел в «Юрдинген» из третьего немецкого дивизиона. В октябре-2020 остался без клуба.
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