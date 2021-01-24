Кевин Гросскройц
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Боруссия Д
Германия
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#Кевин Гросскройц #Футбол #Бундеслига #Германия #Боруссия Д

Чемпион мира-2014 Гросскройц завершил карьеру. Ему 32

2 часа назад

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» объявил об этом в инстаграме и опубликовал прощальное видео: «Спасибо за все, за каждое мгновение – мы вместе творим историю. Я прощаюсь, скоро увидимся».

Кевин Гросскройц дважды становился чемпионом Германии с «Боруссией» и выигрывал чемпионат мира-2014 со сборной Германии.

В 2018 году Гросскройц перешел в «Юрдинген» из третьего немецкого дивизиона. В октябре-2020 остался без клуба.

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