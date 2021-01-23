Аталанта
Серия А
Футбол
Йосип Иличич
Алексей Миранчук
Дуван Сапата
Кристиан Ромеро
Милан
«Аталанта» разгромила «Милан». Миранчук остался на скамейке
час назад
«Аталанта» выиграла у «Милана» со счетом 3:0. Кристиан Ромеро, Йосип Иличич и Дуван Сапата – авторы голов.
«Аталанта» поднялась на четвертое место в Серии А. Она имеет 36 очков за 19 матчей. «Милан» имеет 43 очка.
Алексей Миранчук сыграл 10 матчей в этом сезоне Серии А и забил один гол. В среднем он проводил на поле по 23 минуты.
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