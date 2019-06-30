Кубок Африки – редкостная скука. Там не забивают даже фавориты, а результативность почти худшая в веке

Кубок Африки-2019 проходит в новом формате – теперь там шесть групп по четыре команды. Позади два тура и 24 матча. Всего в четырех из них было забито больше двух голов (букмекерский «верх»). Для сравнения с другими турнирами с новыми форматами:

Евро-2016: 7 «верховых» матчей из первых 24

Кубок Азии-2019: 12 из 24

Раньше, когда Кубок Африки состоял из 16 участников, в первых двух турах было сыграно 16 матчей. Мы подсчитали, сколько из них было «верховых» в турнирах этого века:

КАН-02: 2

КАН-04: 11

КАН-06: 5

КАН-08: 11

КАН-10: 6 (тут было 14 матчей)

КАН-12: 9

КАН-13: 4

КАН-15: 3

КАН-17: 5

Хуже нынешнего показателя результативности (16% верховых матчей) было пока только на турнире 2002 года (там 12,5%).

Мячи на КАН-2019 забивают редко, но при этом всего три игры завершились 0:0, причем сыграны они были в один и тот же день – 29 июня.

Четыре команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала, это Египет, Марокко, Алжир и Нигерия. В общей сложности они провели восемь матчей, где на четверых забили всего лишь десять голов.

Наименее голевая из групп – D, там все четыре матча пока что завершились со счетом 1:0.