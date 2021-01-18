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#Интер #Футбол #Ювентус #Серия А

«Интер» обыграл «Ювентус» в Серии А. Такого не было с сентября 2016 года

2 часа назад

«Интер» и «Ювентус» сыграли в 18-м туре Серии А.

Матч завершен
Интер
Милан
Видаль 12
Барелла 52
2:0
Матч завершен
Ювентус
Турин

Николо Барелла поучаствовал в обоих мячах «Интера» (гол+пас). «Ювентус» прервал серию из трех подряд побед в Серии А.

До этого последняя победа «Интера» над «Ювентусом» в Серии А была 18 сентября 2016 года. Потом – пять побед «Ювентуса» и две ничьи.

«Интер» набрал 40 очков и сравнялся в таблице с «Миланом». У лидера турнира остается игра в запасе.

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