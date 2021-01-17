Дмитрий Крамаренко
РПЛ
Футбол
ЦСКА
Азербайджан
Поделиться:
Комментарии:
0
#Дмитрий Крамаренко #РПЛ #Футбол #ЦСКА #Азербайджан

Тренером вратарей ЦСКА стал Дмитрий Крамаренко из сборной Азербайджана. У него три матча за клуб

2 часа назад

В конце декабря ЦСКА объявил об уходе Сергея Овчинников, который был помощником Виктора Гончаренко и также занимался работой с вратарями.

Сейчас ЦСКА назвал нового тренера вратарей. Им стал Дмитрий Крамаренко. Что о нем известно:

  • 46 лет.
  • Работает тренером вратарей сборной Азербайджана. Ни ЦСКА, ни сборная не объявили о его уходе.
  • Крамаренко – бывший вратарь. Играл в молодежной сборной России и в основной сборной Азербайджана. Заезжал даже в ЦСКА, за который провел три встречи.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Хендрикс официально перешел в «Спартак». Клуб представил его музыкой Джими Хендрикса
Три арбитра отстранены от работы в РПЛ из-за низких оценок
«Локомотив» подтвердил переход Пабло. Он взял третий номер
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Дмитрий Крамаренко
#РПЛ
#Футбол
#ЦСКА
#Азербайджан