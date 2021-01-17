Тренером вратарей ЦСКА стал Дмитрий Крамаренко из сборной Азербайджана. У него три матча за клуб

В конце декабря ЦСКА объявил об уходе Сергея Овчинников, который был помощником Виктора Гончаренко и также занимался работой с вратарями.

Сейчас ЦСКА назвал нового тренера вратарей. Им стал Дмитрий Крамаренко. Что о нем известно: