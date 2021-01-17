Дмитрий Крамаренко
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Тренером вратарей ЦСКА стал Дмитрий Крамаренко из сборной Азербайджана. У него три матча за клуб
2 часа назад
В конце декабря ЦСКА объявил об уходе Сергея Овчинников, который был помощником Виктора Гончаренко и также занимался работой с вратарями.
Сейчас ЦСКА назвал нового тренера вратарей. Им стал Дмитрий Крамаренко. Что о нем известно:
- 46 лет.
- Работает тренером вратарей сборной Азербайджана. Ни ЦСКА, ни сборная не объявили о его уходе.
- Крамаренко – бывший вратарь. Играл в молодежной сборной России и в основной сборной Азербайджана. Заезжал даже в ЦСКА, за который провел три встречи.
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