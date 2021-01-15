Верховный суд РФ назвал посещение матча уважительной причиной ухода с работы

Жителя Ейска уволили за посещение футбольного матча в Ростове. Из-за этого он подал на организацию в суд.

Как все было:

Профсоюз заказал билет на матч в Ростове и автобус до города, где проходила игра.

Заявитель написал заявление на четырехчасовой оплачиваемый отпуск – ровно на столько он ушел с работы пораньше.

Организация в ответ обвинила его в самовольного уходе с работы.

Заключение Верховного суда РФ:

«Верховный суд РФ посчитал спланированную и организованную поездку на футбольный матч уважительной причиной для ухода с рабочего места до окончания трудовой смены: если сотрудник предупредил руководителя и тем более согласился на недоплачиваемый отпуск, то засчитывать ему прогул не за что.

При этом высшая инстанция отметила, что факт якобы грубого нарушения трудовой дисциплины обязан доказывать именно работодатель, а суды должны всесторонне и объективно подходить к трудовым спорам, а не приходить к абстрактным выводам.

ВС также напомнил, что в РФ запрещена трудовая дискриминация, в том числе наказание за активную профсоюзную деятельность сотрудника».

При этом: Ейский городской суд в восстановлении на работе отказал, аргумент: истец ушел с рабочего места самовольно. Краснодарский краевой суд оставил решение уволить истца без изменения.