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Джефф Новицки
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#UFC #MMA #Джефф Новицки

В UFC бойцов не будут дисквалифицировать за употребление марихуаны

4 часа назад

Об этом сообщил вице-президент UFC Джефф Новицки:

«Несмотря на то, что мы не будем допускать к боям спортсменов под воздействием марихуаны, оказалось, что следы от употребления каннабиса остаются в организме достаточно длительный промежуток времени».

Новицки также подчеркнул, что такое решение принято после соглашения UFC с антидопинговым агентством США.

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