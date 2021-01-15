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Джефф Новицки
В UFC бойцов не будут дисквалифицировать за употребление марихуаны
4 часа назад
Об этом сообщил вице-президент UFC Джефф Новицки:
«Несмотря на то, что мы не будем допускать к боям спортсменов под воздействием марихуаны, оказалось, что следы от употребления каннабиса остаются в организме достаточно длительный промежуток времени».
Новицки также подчеркнул, что такое решение принято после соглашения UFC с антидопинговым агентством США.
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