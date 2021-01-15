Алексей Миранчук
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Аталанта
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#Алексей Миранчук #Футбол #Аталанта #Кубок Италии

Миранчук забил за «Аталанту» в кубковом матче с «Кальяри»

5 часов назад

«Аталанта» выиграла 1:0 первый тайм у «Кальяри» в 1/8 финала Кубка Италии. Алексей Миранчук впервые вышел в основе и забил гол на 43-й минуте.

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