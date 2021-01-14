Алексей Миранчук
Кубок Италии
Футбол
Аталанта
Миранчук впервые выйдет в стартовом составе «Аталанты». Матч – кубковый
вчера, 22:43
«Аталанта» играет с «Кальяри» в 1/8 финала Кубка Италии. Алексей Миранчук дебютирует в основе.
- Ранее Миранчук сыграл за «Аталанту» в десяти матчах во всех турнирах, он постоянно выходил на замену. Наибольшее время, которое он отыграл – тайм в матче с «Болоньей».
- На его счету два гола – «Интеру» в Серии А и «Мидтьюлланду» в Лиге чемпионов.
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