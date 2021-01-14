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#АПЛ #Футбол #коронавирус #Эвертон #Астон Вилла

АПЛ перенесла матч «Астон Вилла» – «Эвертон» из-за коронавируса

4 часа назад

«Астон Вилла» должна была сыграть с «Эвертоном» 17 января в 19-м туре АПЛ. Матч не состоится из-за вспышки коронавируса у «Астон Виллы».

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