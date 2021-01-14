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АПЛ перенесла матч «Астон Вилла» – «Эвертон» из-за коронавируса
4 часа назад
«Астон Вилла» должна была сыграть с «Эвертоном» 17 января в 19-м туре АПЛ. Матч не состоится из-за вспышки коронавируса у «Астон Виллы».
- Ранее ее матч с «Тоттенхэмом» в 18-м туре также был перенесен.
- В Кубке Англии «Астон Вилла» сыграла молодежным составом с «Ливерпулем» и уступила 1:4.
- Перенесенный с 4 декабря 2020 года матч «Астон Виллы» против «Ньюкасла» назначен на 23 января.
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