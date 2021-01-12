Динамо
РПЛ
Юрий Белкин
Павел Пивоваров
Белкин стал президентом «Динамо», Пивоваров – гендиректором
10 минут назад
Итоги заседания совета директоров в московском «Динамо»:
- Пост генерального директора занял Павел Пивоваров, который ранее работал исполнительным директором «Зенита».
- Юрий Белкин покинул должность гендиректора и стал президентом «Динамо».
Сейчас «Динамо» занимает шестое место в РПЛ, отставая от тройки лидеров на пять очков. Клуб возобновит сезон кубковым матчем со «Спартаком» в феврале, а в РПЛ начнет год игрой с «Ахматом».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые