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#Динамо #РПЛ #Павел Пивоваров #Юрий Белкин

Белкин стал президентом «Динамо», Пивоваров – гендиректором

10 минут назад

Итоги заседания совета директоров в московском «Динамо»:

  • Пост генерального директора занял Павел Пивоваров, который ранее работал исполнительным директором «Зенита».
  • Юрий Белкин покинул должность гендиректора и стал президентом «Динамо».

Сейчас «Динамо» занимает шестое место в РПЛ, отставая от тройки лидеров на пять очков. Клуб возобновит сезон кубковым матчем со «Спартаком» в феврале, а в РПЛ начнет год игрой с «Ахматом».

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