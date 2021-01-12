Белкин стал президентом «Динамо», Пивоваров – гендиректором

Итоги заседания совета директоров в московском «Динамо»:

Пост генерального директора занял Павел Пивоваров, который ранее работал исполнительным директором «Зенита».

Юрий Белкин покинул должность гендиректора и стал президентом «Динамо».

Сейчас «Динамо» занимает шестое место в РПЛ, отставая от тройки лидеров на пять очков. Клуб возобновит сезон кубковым матчем со «Спартаком» в феврале, а в РПЛ начнет год игрой с «Ахматом».