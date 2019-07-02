Сборную Сербии возглавил Тумбакович. Его уволили за отказ играть против Косово

Вы вряд ли слышали о Любише Тумбаковиче до этой истории: он почти десять лет работал в «Партизане», а после этого успел побывать главным тренером в китайских, иранских и саудовских клубах.

Три года назад его назначили тренером Черногории, где он работал до этого момента. Все испортил тот факт, что в отборе на Евро Черногория оказалась в одной группе с Косово, а Тумбакович – серб по национальности. Так развивались события перед их очным матчем:

Перед матчем Тумбакович, его помощник Саша Янкович и двое игроков сербского происхождения Филип Стойкович и Мирко Иванич отказались выходить на поле.

Мнение о причинах разделилось: одни писали, что это их личное желание, другие – что об этом их просили фанатские группировки из Сербии.

Черногория и Косово сыграли вничью без тренеров и двух игроков, а Тумбаковича уволили за неявку на игру.

Параллельно в самой сборной Сербии были недовольны тренером-дебютантом Младеном Крстаичем, который проиграл Украине со счетом 0:5. При этом в остальном у сербов все было не так плохо: команда обыграла Литву и сыграла вничью с Португалией на отборе, а в Лиге Наций заняла первое место в группе, не проиграв ни одного матча.

Итог: Тумбакович перешел на работу в Сербию, в Черногории временным тренером стал экс-игрок «Спартака Нч» Миодраг Джудович, а Крстаич остался без работы.