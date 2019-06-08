Украина забила 5 голов Сербии. Постойте, это как?

• Нельзя сказать, что голы были забиты на любой вкус: дважды украинцы отличились с прострелов (Цыганков, Яремчук), трижды – мощными ударами из-за пределов штрафной (дубль Коноплянки, Цыганков). Оценить их очень просто: команда сделала то, что было уместно в конкретный момент времени – использовала дыру в центре защиты, когда ее не успевали закрыть сербы, воспользовалась индивидуальных мастерством своих лидеров, когда это было необходимо. Все свершилось идеально для команды Андрея Шевченко. Переполненная «Арена Львов» была абсолютно счастлива.

• Никто не может сказать, что этот счет не по игре. Украина была гораздо сильнее во всем. Она точнее отдавала передачи, больше владела мячом, включала дикие скорости и нанесла 21 удар по сербским воротам . У Сербии их было в четыре раза меньше – всего пять, из которых лишь один в створ.