Украина забила 5 голов Сербии. Постойте, это как?
Вывеска Украина – Сербия интриговала: украинцы выиграли свою группу в Лиге наций и хорошо стартовали в квалификации к Евро, сербы вообще не проигрывали почти год, а их звезды поразили Европу, вытащив вместе с хорватом Ребичем «Айнтрахт» в полуфинал Лиги Европы. Тадич в это же время был ключевым игроком прекрасного «Аякса».
Вышло так, что интрига какое-то время сохранялась лишь по счету. По игре вопросов о конечном исходе не стало возникать уже в первом тайме. Украина разнесла Сербию с невероятным счетом 5:0.
• Сборная Украины серьезно обновилась с момента последнего крупного турнира (Евро-2016): там полностью новая линия защиты, Зинченко, Цыганков и Малиновский – твердые игроки старта, на острие Яремчук. Из знакомых с тех времен фамилий – уже суперопытный Коноплянка, а также ключевой в центре полузащиты Степаненко. И вечный вратарь Пятов.
• У Сербии всем известны Коларов и Ляйич, там играет суперзвезда «Аякса» Тадич, были герои «Айнтрахта» Костич, Йович и Гачинович, пару Йовичу в центре нападения составил экс-игрок ПАОКа Прийович.
• Матч рассматривался как бой примерно равных соперников, но Украина с первых же минут набросилась на сербскую защиту. Сразу забить не удалось, но вышло в середине тайма – в течение двух минут Цыганков оформил дубль. После перерыва исход матча окончательно стал ясен после быстрого гола Коноплянки. Затем Коноплянка и Яремчук забили по голу – в итоге 5:0.
• Нельзя сказать, что голы были забиты на любой вкус: дважды украинцы отличились с прострелов (Цыганков, Яремчук), трижды – мощными ударами из-за пределов штрафной (дубль Коноплянки, Цыганков). Оценить их очень просто: команда сделала то, что было уместно в конкретный момент времени – использовала дыру в центре защиты, когда ее не успевали закрыть сербы, воспользовалась индивидуальных мастерством своих лидеров, когда это было необходимо. Все свершилось идеально для команды Андрея Шевченко. Переполненная «Арена Львов» была абсолютно счастлива.
• Никто не может сказать, что этот счет не по игре. Украина была гораздо сильнее во всем. Она точнее отдавала передачи, больше владела мячом, включала дикие скорости и нанесла 21 удар по сербским воротам. У Сербии их было в четыре раза меньше – всего пять, из которых лишь один в створ.
• Сербия последний раз до сегодняшнего дня проигрывала 27 июня бразильцам на ЧМ-2018. С тех пор она сыграла восемь матчей, но в заблуждение статистика вводить не должна: с таким составом уступать Румынии, Литве и Черногории было бы позорно. Гостевые ничьи 1:1 с немцами (товарищеский матч) и португальцами – другое дело, но, по большому счету, кадры вполне позволяли Сербии сыграть гораздо увереннее и на чемпионате мира. Там с ней работал абсолютно неопытный тренер Младен Крстаич, который остался и после турнира. Сегодня не сработало ни одно его решение. Команда смотрелась безобразно.
• Так больно сербов последний раз били 13 лет назад. На ЧМ-2006 тогда еще сборная Сербии и Черногории получила 0:6 от Аргентины, ей забил 18-летний Лионель Месси. С тех пор Сербия всего дважды попадала на крупные международные турниры (ЧМ-2010/2018), переживая не очень простые времена, но так крупно влетать себе не позволяла.
• А для Украины сегодня счастливый день еще и потому, что их молодежная сборная вышла в полуфинал чемпионата мира (U-20). Она финишировала первой в группе с США, Нигерией и Катаром, выбила в 1/8 финала Панаму (4:1) и обыграла в четвертьфинале Колумбии (1:0). В польском Люблине Украина сыграет с Италией. В другом полуфинале встретятся победители пар США – Эквадор, Южная Корея – Сенегал.
Пока Украина избивала Сербию, а Португалия билась в Лиге наций, на второе место в группе неожиданно вылез Люксембург, который в марте обыграл Литву, а сейчас сыграл с ней вничью. Кстати, украинцам сборная Люксембурга проиграла всего лишь 1:2, причем решающий гол пропустила на последней минуте.
Положение в группе на данный момент выглядит так:
- 1. Украина (3 матча) – 7 очков
- 2. Люксембург (3) – 4
- 3. Португалия (2) – 2
- 4. Литва (2) – 1
- 5. Сербия (2) – 1
Матчи 10 июня: Сербия – Литва, Украина – Люксембург.