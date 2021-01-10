Эдгар Давидс удален в дебютном матче в качестве главного тренера «Ольяненсе»

Эдгар Давидс продолжает тренерскую карьеру. Недавно он стал главным в «Ольяненсе» из третьей португальской лиги. И это его первая самостоятельная работа за 8 лет.

В дебютном матче Давидса «Ольяненсе» сыграл вничью с «Лузитану Эворой» – 0:0. Сам Давидс поучаствовал в потасовке, которую устроили игроки после матча. До этого у него уже была желтая карточка за споры с арбитром. Из-за стычки он получил еще одну и был удален с поля.