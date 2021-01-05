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#Ювентус #Серия А #Милан #Футбол #коронавирус #Хуан Куадрадо #Алекс Сандро
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Перед матчем с Миланом» «Ювентус» потерял Куадрадо, днем ранее – Сандро. Причина – коронавирус

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У «Юве» серьезные потери перед важнейшей игрой в Серии А.

🚑 4 января «Ювентус» подтвердил, что Алекс Сандро заболел коронавирусом. У него есть симптомы ОРВИ, он изолирован.

🚑 5 января клуб сообщил о заражении Хуана Куадрадо. Заболевание проходит бессимптомно, игрок изолирован.

Матч «Милан» – «Ювентус» состоится 6 января, начало – в 22:45 по Москве. «Милан» опережает «Юве» на десять очков в турнирной таблице, имея на игру больше.

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