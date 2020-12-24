Лионель Месси
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#Лионель Месси #Футбол #Барселона #Джанлуиджи Буффон

Компания Budweiser сделала партию пива из 644 бутылок в честь рекорда Месси – для вратарей, которым он забивал

3 часа назад

Лионель Месси установил рекорд – забил 644 гола за «Барселону», побив рекорд Пеле по числу мячей за один клуб.

В честь этого пивоваренная компания Budweiser сделала партию пива из 644 бутылок (по числу голов Месси за «Барсу»). У каждой будет уникальный дизайн – силуэт Месси с номером забитого гола.

Это пиво получат 160 вратарей, которым забивал Месси в составе «Барселоны». До Буффона уже дошел такой подарок.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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