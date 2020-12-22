Матч «Ювентус» – «Наполи» будет сыгран. Техническое поражение отменено

«Ювентус» и «Наполи» все-таки проведут отмененный матч, который планировался еще 4 октября 2020 года. Тогда «Наполи» не вылетел на игру из-за коронавируса, получил техническое поражение и наказание в виде снятия одного очка.

Во всем разобрался Олимпийский комитет Италии. Теперь «Наполи» вернется одно очко, а матч с «Ювентусом» будет сыгран в ближайшее время. Ранее Серия А и Федерация футбола Италии не принимали апелляцию «Наполи».

«Наполи» и «Ювентус» идут в четверке лучших команд Серии А.