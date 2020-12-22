Икер Касильяс
Футбол
Реал
Касильяс вернулся в «Реал» на должность помощника гендиректора
час назад
Икер Касильяс назначен помощником гендиректора в мадридском «Реале». Месяц назад он говорил о возможном возвращении в клуб: «Никогда не откажусь от такого шанса».
Касильяс – воспитанник «Реала». Он играл за клуб до 2015 года. За 25 лет в «Реале» он выиграл 19 трофеев.
Потом Касильяс выступал за «Порту». Летом 2019 года он перенес инфаркт. Официально Касильяс завершил игровую карьеру только в августе 2020 года.
Сейчас ему 39 лет.
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