Касильяс вернулся в «Реал» на должность помощника гендиректора

Икер Касильяс назначен помощником гендиректора в мадридском «Реале». Месяц назад он говорил о возможном возвращении в клуб: «Никогда не откажусь от такого шанса».

Касильяс – воспитанник «Реала». Он играл за клуб до 2015 года. За 25 лет в «Реале» он выиграл 19 трофеев.

Потом Касильяс выступал за «Порту». Летом 2019 года он перенес инфаркт. Официально Касильяс завершил игровую карьеру только в августе 2020 года.

Сейчас ему 39 лет.