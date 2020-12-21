Петтер Нортуг
Лыжные гонки
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#Петтер Нортуг #Лыжные гонки

Нортуг наказан 7 месяцами тюрьмы за хранение наркотиков и опасное вождение

2 часа назад

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг получил такой срок по решению суда. Он лишен водительских прав пожизненно.

В августе полиция остановила его машину, когда он вел ее со скоростью 168 км/ч при ограничении 110 км/ч. Нортуг также был задержан за хранение кокаина у себя дома.

Сторона обвинения настаивала на восьми месяцах тюрьмы, защиты – на шести (при этом Нортуг мог бы отбыть наказание на свободе и носить электронный браслет).

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