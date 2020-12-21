Петтер Нортуг
Лыжные гонки
Нортуг наказан 7 месяцами тюрьмы за хранение наркотиков и опасное вождение
2 часа назад
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг получил такой срок по решению суда. Он лишен водительских прав пожизненно.
В августе полиция остановила его машину, когда он вел ее со скоростью 168 км/ч при ограничении 110 км/ч. Нортуг также был задержан за хранение кокаина у себя дома.
Сторона обвинения настаивала на восьми месяцах тюрьмы, защиты – на шести (при этом Нортуг мог бы отбыть наказание на свободе и носить электронный браслет).
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