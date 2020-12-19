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«Арсенал» имеет серию из семи матчей без побед в АПЛ. Разница мячей – 3:11
вчера, 22:53
«Арсенал» проиграл «Эвертону» (1:2). Так «Арсенал» остался на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ.
Последняя победа «Арсенала» была в игре с «МЮ» (1:0), которая состоялась 1 ноября 2020 года. За следующие семь матчей АПЛ «Арсенал» забил только три гола и проиграл пять раз.
Между этими играми «Арсенал» постоянно побеждал в Лиге Европы. Он выиграл все матчи в группе и вышел в плей-офф с первого места.
Следующий матч в АПЛ «Арсенал» проведет против «Челси». Команды сыграют 26 декабря.
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