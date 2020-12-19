«Арсенал» имеет серию из семи матчей без побед в АПЛ. Разница мячей – 3:11

Последняя победа «Арсенала» была в игре с «МЮ» (1:0), которая состоялась 1 ноября 2020 года. За следующие семь матчей АПЛ «Арсенал» забил только три гола и проиграл пять раз.

Между этими играми «Арсенал» постоянно побеждал в Лиге Европы. Он выиграл все матчи в группе и вышел в плей-офф с первого места.

Следующий матч в АПЛ «Арсенал» проведет против «Челси». Команды сыграют 26 декабря.