АПЛ
Футбол
Арсенал
Эвертон
Поделиться:
Комментарии:
0
#АПЛ #Футбол #Арсенал #Эвертон

«Арсенал» имеет серию из семи матчей без побед в АПЛ. Разница мячей – 3:11

вчера, 22:53

«Арсенал» проиграл «Эвертону» (1:2). Так «Арсенал» остался на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Холдинг 22
Мина 45
2:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Пепе 35

Последняя победа «Арсенала» была в игре с «МЮ» (1:0), которая состоялась 1 ноября 2020 года. За следующие семь матчей АПЛ «Арсенал» забил только три гола и проиграл пять раз.

Между этими играми «Арсенал» постоянно побеждал в Лиге Европы. Он выиграл все матчи в группе и вышел в плей-офф с первого места.

Следующий матч в АПЛ «Арсенал» проведет против «Челси». Команды сыграют 26 декабря.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
«Арсенал» уволил администратора после 30 лет работы. Он обиделся и распродал подарки звезд: часы, футболки и даже рваные бутсы
«Арсенал» вернул маскота Гуннерзавра. Но уволил человека, который работал им 27 лет подряд
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#АПЛ
#Футбол
#Арсенал
#Эвертон